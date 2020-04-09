Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
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Emrah Özdemir, Niğde, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:56
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti.

Niğde Belediyesi olarak polis teşkilatının yanında olmaya gururla devam edeceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Polisimiz, her türlü feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görev yapan, devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmeyen, insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Cumhuriyetimizi ve demokrasiyi koruyarak, görevini zor şartlarda yerine getiriyor. Polisimiz tüm görevlerinin yanında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında da çok büyük gayret göstermektedir. Yine her biri, şehirlerin kontrol noktalarında çok titiz bir çalışma örneği sergileyerek oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidermek için özveriyle çalışmaktadır. Bu zor dönemin atlatılması adına gerçekleştirdikleri titiz ve gayretli çalışmalar nedeniyle değerli polislerimize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Niğde Emniyet Müdürü ve personeli olmak üzere tüm polis teşkilatının 175. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım."

Kaynak: AA

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