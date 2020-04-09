Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası Mersin İl Sağlık müdürü Sinan Bahçacı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Mersin İl Sağlık müdürü Sinan Bahçacı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Bahçacı, mesajında tüm emniyet mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın milletinde gönlünde taht kurduğunu belirten Bahçacı, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada büyük bir endişe ve korkuya sebep olan Kovid-19 salgını ile mücadelede, sağlık çalışanlarımız ile omuz omuza görev yapan, halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olan, Milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşayan Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümünü kutlar, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Şahne'nin şahsında tüm emniyet mensuplarına minnetlerimi sunar, aileleri ile birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim."

Kaynak: AA