Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası
Mersin'in Mut ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, şehit polisler mezarı başlarında anıldı.
09.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:42
Mersin'in Mut ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, şehit polisler mezarı başlarında anıldı.
İlçede düzenlenen anma programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak'ın yanı sıra bazı kurum amirleri ve polisler katıldı.
Kaynak: AA