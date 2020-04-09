Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haberler
Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

09.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:44
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Duaların okunmasının ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Eğer bizler bugün şu coğrafyada ayaktaysak, bayrağımız dalgalanıyor ve ezanlar okunuyorsa, buradaki şehitlerimizin yüzü suyu hürmetinedir. Allah onlardan razı olsun ve onların şefaatine de bizleri nail eylesin." dedi.

Şehitler tepesinin boş kalmadığını belirten İnci, şunları kaydetti:

"Tüm alanlarda olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Türk Polis Teşkilatı başarıdan başarıya gitmektedir. Şehrimiz huzur şehridir. Bunun da devamını inşallah bu kadrodaki arkadaşlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Güzel bir ahenkli çalışmamız var. Türkiye'nin sayılı huzur şehirlerinden bir tanesiyiz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan vatandaşlara teşekkür eden İnci, "Mümkün mertebe daha dikkatli olalım ve kurallara daha çok uyalım. Bizim vatandaşlardan isteğimiz, evde kalmalarıdır. Evde hayat vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi Haberler
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ekrem İmamoğlu
Spor Sergen Yalçın Radamel Falcao Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 16:14:04. #1.15#
title