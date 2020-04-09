Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, sosyal hukuk devleti çerçevesinde yasaların uygulanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın huzur ve güven içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını belirtti.

Emniyet teşkilatının üstlendiği bu önemli sorumluluğu engin birikimini ve tecrübesini çağın yenilikleri ve demokratik değerlerle harmanlayarak başarıyla sürdürdüğünü bildiren Bilgin, polis teşkilatının gece gündüz demeden, fedakarca yürüttüğü çalışmalarıyla da halkın takdirini kazandığını kaydetti.

Vali Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki asırdır büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu emniyet teşkilatımız hem geleneksel değerler içinde toplumsal hukukun asli parçası, hem de çağdaş hukuk devletinin temel omurga yapılarından birisi olmuştur.

Tüm yurtta olduğu gibi, ilimizde de bu kutsal görevi fedakarca yerine getiren polisimiz, özellikle son zamanlarda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ile mücadelede üstün bir özveri ile faaliyetlerini yürütmektedir. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında, evden çıkamayan vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını karşılama konusunda adeta cansiperane olmuşlardır. Bu vesileyle 10 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılını tebrik ediyor, vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA