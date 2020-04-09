Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti. Ziyarette Koca, halkın can ve mal güvenliğini koruyan, huzur ve asayişini sağlayan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, Polis Haftası'nı kutladı. Şahne de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Koca'ya teşekkür etti. Ziyaretin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları tarafından kentte kontrol noktalarında görev yapan polislere dezenfektan, maske ve siperlik dağıtıldı. Kaynak: AA