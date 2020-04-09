Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslantaş, mesajında, 175 yıldır görevini hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinden ödün vermeden yerine getiren Emniyet Teşkilatı'nın, kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için sorumluluk anlayışı içerisinde görevini ifa ettiğini belirtti.

Millete sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün dahada üst noktaya taşıma gayesinde kendini sürekli geliştirmeye devam eden, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan teşkilatın, vatandaşın korkmadan başvurabileceği şevkat kapısı haline geldiğin ifade eden Arslantaş, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin ve dünyanın zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, bu salgının yayılmasını önlemek için devletimizin ve kurumlarının almış oldukları tedbirlere uyulması büyük önem arz etmektedir. Günün her saatinde ve her türlü zorluğa göğüs gererek görevini üstün bir vazife anlayışıyla yerine getiren Emniyet Teşkilatımız, toplum sağlığının söz konusu olduğu bu dönemde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere diğer görevlilerimiz ile birlikte bu konuda da kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır."

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılını kutlayan Arslantaş, "Terör ve uyuşturucu başta olmak üzere trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı Emniyet Teşkilatı'mızın her kademesindeki tüm amir ve memurlarımızı kutluyorum. Polisimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer hemşehrilerime de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA