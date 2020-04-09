Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan İnan mesajında, polis teşkilatının aynı inanç ve özveri ile görevini sürdürdüğünü söyledi.

Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisinin görevini her zaman fedakarca yaptığını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini başarıyla yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır.

Bu vesileyle, görevleri başında hayatlarını kaybeden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum."

Kaynak: AA