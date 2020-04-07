Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haberler
Selahattin Gürkan, Malatya, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:58
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında Türk Polis Teşkilatı'nın 175 yıldır şan ve şerefle yürütülen bir görev ahlakını temsil ettiğini belirtti.

Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynayan polisin milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü eylem ve girişimin de karşısında durduğuna dikkati çeken Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün güçlü ve gelişen bir Türkiye'den bahsedebiliyor ve geleceğe yönelik hedefler ortaya koyabiliyorsak, kuşkusuz bunu ülkemizde hakim olan huzur, güven ve istikrar ortamına borçluyuz. Bu ortamın oluşturulması noktasında müteşekkir olduğumuz kurumların başında ise Türk Polis Teşkilatı'mız geliyor. Çünkü bu teşkilatın her bir mensubu, suç ve suçlularla mücadelenin yanında yasa ve kanunların sorunsuz icrası için çalıştığı gibi, ülkenin ve milletin bekası için de, gerekirse canından dahi geçebilecek kadar vatan sevdalısıdır."

Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatı'nın önemli bir sorumluluk üstelendiğini vurgulayan Gürkan, polis teşkilatı ve güvenlik güçlerinin çalışmalarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Komşu tartışması 2 can aldı! Önce komşusuna sonra kendine kıydı Haberler
Komşu tartışması 2 can aldı! Önce komşusuna sonra kendine kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Açıklama
Şu an buradasınız: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:54:11. #1.14#
title