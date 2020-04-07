Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında Türk Polis Teşkilatı'nın 175 yıldır şan ve şerefle yürütülen bir görev ahlakını temsil ettiğini belirtti.

Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynayan polisin milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü eylem ve girişimin de karşısında durduğuna dikkati çeken Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün güçlü ve gelişen bir Türkiye'den bahsedebiliyor ve geleceğe yönelik hedefler ortaya koyabiliyorsak, kuşkusuz bunu ülkemizde hakim olan huzur, güven ve istikrar ortamına borçluyuz. Bu ortamın oluşturulması noktasında müteşekkir olduğumuz kurumların başında ise Türk Polis Teşkilatı'mız geliyor. Çünkü bu teşkilatın her bir mensubu, suç ve suçlularla mücadelenin yanında yasa ve kanunların sorunsuz icrası için çalıştığı gibi, ülkenin ve milletin bekası için de, gerekirse canından dahi geçebilecek kadar vatan sevdalısıdır."

Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatı'nın önemli bir sorumluluk üstelendiğini vurgulayan Gürkan, polis teşkilatı ve güvenlik güçlerinin çalışmalarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA