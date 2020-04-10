Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı
Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı törenle kutlandı.
10.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:42
Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı törenle kutlandı.
Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirlerin de alındığı törene, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bülent Yiğit ve polisler katıldı.
Kaynak: AA