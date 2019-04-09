Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis şehitliği ziyaret edildi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis şehitliği ziyaret edildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve diğer il yöneticileri, Yukarı Tekke Mezarlığındaki Polis Şehitliğine ziyarette bulundu.
Ziyarete, şehit yakınları, polisler ve diğer yetkililer de katıldı.
Ziyarette katılımcılar dua okuyarak, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Kaynak: AA