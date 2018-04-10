Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 173. Yıl Dönümü

Mardin'in Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Ömerli İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen programda konuşan Emniyet Amiri Erdal Tunçer, emniyet güçlerinin can ve mal güvenliğinin korunması huzur ve güven ortamının sağlanması için görev yaptığını anımsatarak, "Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana kanunların gösterdiği doğrultuda cesaretle görev yapmış aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olmuştur." dedi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Ömer Bilgin de katıldı.

Nusaybin

Nusaybin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, İlçe Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin'in Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Zengin, Nusaybin'de 15 aydır görev yaptığını belirterek, "Burada bizim arkadaşların emeği olduğu kadar sizlerin bizlere olan destekleri de önemlidir. Nusaybin halkından gördüğümüz desteği en yüksek seviyelere taşımak için gayret sarf etmeye çalıştık." diye konuştu.

Daha sonra çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereye giren yaklaşık 100 öğrenciye Kaymakam Ergün Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Atik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Faruk Eken ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel tarafından bisiklet verildi.