Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı
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Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı

Sinop'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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Sinop'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Temelleri 10 Nisan 1845'te "Polis Nizamnamesi"nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı 176. kuruluş yıl dönümünü Sinop'ta da kutladı.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Sinop Valiliği Atatürk Anıtı önüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı durusunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program son buldu.

Düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve emniyet personelleri katıldı. Törenin ardından İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin beraberindeki heyetle birlikte Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra Sinop Şehitliği ziyaret edildi. - SİNOP

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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