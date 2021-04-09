Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı
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Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla Midyat ilçesinde program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla Midyat ilçesinde program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla düzenlenen programda, şehit polis Velit Bektaş'ın kabri ziyaret edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Kasım Altunkaya Camisinde de şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlit Tüylü katıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:01:17. #1.15#
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