Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı
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Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla Midyat ilçesinde program düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla Midyat ilçesinde program düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı dolaysıyla düzenlenen programda, şehit polis Velit Bektaş'ın kabri ziyaret edildi.
Cumhuriyet Mahallesi Kasım Altunkaya Camisinde de şehitler için mevlit okutuldu.
Programa, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlit Tüylü katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol