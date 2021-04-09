Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü
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Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü

Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ellerinde bayraklarla polis ekiplerini karşılayan ilkokul öğrencileri, polislere çiçek verdi.

Polisler de kep ve maske dağıttığı öğrencileri, motosikletlerine bindirdi.

İlçedeki camilerde şehit polisler için Kur'an okundu. Şehit polisler için dökülen lokma, vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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