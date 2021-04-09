Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İlçede faaliyet gösteren bir internet sitesinin temsilcileri, Bodrum girişindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.
Polis haftasını kutlayarak görevi başındaki polis memurlarına başarılar dileyen ziyaretçiler, baklava ve pasta ikramında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı