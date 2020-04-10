Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı
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Mehmet Kasapoğlu, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı.

10.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:56
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı. Yaptığı paylaşımda Kasapoğlu, "Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bütün şehit polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizi ve bütün insanlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

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