Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü - Haberler
AK Parti, Burdur, Polis, Güncel

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik,Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:28
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik,Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şıldak mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin her şartta üstün bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirtti.

Türk Polisi'nin terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda verilen mücadelede önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Polisimiz bu hassas süreçte de yine çok önemli bir misyon üstlenerek halk sağlığının korunmasına yönelik gayretle görev yaparak fedakarlığına yeni bir halka eklemiştir. Bu vesileyle vatan sevgisiyle çalışan kahraman polis teşkilatımızın her bir ferdine ve evlerinde onları sabırla bekleyen ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygularla vatanı ve bayrağı için şehit düşmüş teşkilat mensuplarını rahmetle anıyor, tüm emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Haftasını kutluyor, aileleriyle sağlık içerisinde mutlu yarınlar diliyorum."

- "Polislerimiz devletimizin bekası"

AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik de mesajında, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının teminatının Türk Polis Teşkilatı olduğunu bildirdi.

Fedakarca hizmet veren polislerin devletin bekası, birlik ve beraberliğin devamı olduğunu aktaran Özçelik, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın can ve mal emniyetinin korunması adına özverili ve cansiparane çalışmaları sayesinde geleceğe güvenle baktıklarını vurguladı.

Polis teşkilatının 175 yılda gittikçe güçlendiğine dikkati çeken Özçelik, "Polislerimiz, devletimizin şefkatli yüzünü temsil ederek vatanımıza ve milletimize hizmette ulvi görevleri ifa etmiş gerektiğinde canlarını ortaya koymuş, bu gayret ve fedakarlığıyla milletin takdirini kazanmış ve gözdesi haline gelmiştir. AK Parti hükümetleri olarak emniyet teşkilatımızın şartlarını iyileştirmek amacıyla yasal çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun yanında gerekli olan tüm yasal çalışmalar yapılmaya devam edecektir. " ifadelerini kullandı.

Burdur'un Karamanlı İlçesinde de Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından protokol üyelerince şehitlik ziyaret edildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce 'Ne olur çekmeyin' dedi
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
60 yaşındaki adam, iş yerinden televizyon ünitesi çalarken kameraya yakalandı
60 yaşındaki adam, iş yerinden televizyon ünitesi çalarken kameraya yakalandı
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Kim Kardashian Ekrem İmamoğlu
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 16:04:13. #1.15#
title