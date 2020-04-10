Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve AK Parti Muğla milletvekilleri Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve AK Parti Muğla milletvekilleri Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Vali Civelek, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin görevini başarıyla yerine getirdiğini bildirdi.

Tecrübesi, eğitimli personeli ve çağın gereklerine uygun altyapısıyla her şartta ve her durumda görevini üstün başarıyla yürüten teşkilatın halkın nezdinde saygın bir yere sahip olduğunu kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, emniyet teşkilatının 175 yıldır gece gündüz her daim görevi başında olduğunu belirterek, emniyet mensuplarının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise "Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, milli ve evrensel değerleri özümseyerek üstlendiği zor görevi her şart altında başarıyla sürdüren polisin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının kendilerine verdiği yetki çerçevesinde, kamu düzeni ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan nitelikli bir kuvvet olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA