Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Lüleburgaz'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
10.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:58
Lüleburgaz'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Eski Hükümet Konağı tören alanında gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, ilçe emniyet müdür yardımcıları ile bazı komiserler katıldı.
Kaynak: AA