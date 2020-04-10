Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
10.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:54
Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören, İl Emniyet Müdür Vekili Gürkan Uslu, Atatürk Anıtı çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Tören daha sonra Kırklareli Şehitliği'nde devam etti.
Uslu ve beraberindeki emniyet müdür yardımcıları, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.
Kaynak: AA