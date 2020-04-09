Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erin, mesajında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirilen bir dönemde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren tüm emniyet mensuplarını tebrik etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın görevini başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Vali Erin, mesajında şunları ifade etti:

"Gecesini gündüzüne katarak, vazifesi uğruna ailesi başta olmak üzere her şeyinden fedakarlık eden polisimiz, üstün insani vasıflarıyla her zaman milletinin yanında olmuş, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlama adına büyük kahramanlıklar göstermiştir. 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle, millet olarak huzur ve güvenliğimizi temin eden Türk polisine bir kez daha şükranlarımı sunuyor, şehit polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Polislik gibi onurlu bir görevi yaparak, Şanlıurfa'nın huzur kenti olmasının en büyük kahramanları olan tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA