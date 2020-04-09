Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Pekmez, mesajında, iki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle cennet yurdun, şanlı bayrak ve aziz

milletin yılmaz koruyucusu ve savunucusu olarak üstün bir hizmet anlayışıyla

faaliyetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın

gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın çağın getirdiği değişim ve gelişmelere ayak uydurmak için en iyi

atılımları yaparak dünyada ortaya çıkan gelişmeler ışığında milletin değişen

beklentilerine cevap vermek için kendini sürekli yenilediğini ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını

kendine ilke edinen, 175 yıllık bilgi ve deneyimiyle bugüne kadar büyük başarılara imza atan emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir şefkat

kapısı haline gelmiştir. Unutmayalım ki; milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için

polisimizin özverisi kadar bizlere de görev ve sorumluluklar düşmektedir."

Türk Polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden

geleceğine inandığını dile getiren Pekmez, "Bu duygularla, başta ilimizde görev yapan her kademedeki polislerimiz olmak üzere, üstün

hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan polis teşkilatımızın

değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki

yaşamlarında başarılar diliyor, vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman

polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA