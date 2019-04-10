Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende sırasıyla İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sadık Aydın, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim ve Samsun Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Tevfik Sönmez anıta çelenk bıraktı.

Çelenk sunumunun ardından ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Yavuz, polis teşkilatının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yurt içinde kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini söyledi.

Konuşmanın ardından tören sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA