Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yılı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Kayseri'de şehit polisler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyaret edildi.

Sümer Cami'inde okutulan mevlitin ardından Asri Mezarlık'taki polis şehitliği ziyaretine, Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, yardımcıları, şube müdürleri, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, şehit polislerin aileleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarları ziyaret edildi.

İl Emniyet Müdürü Kulular ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı, acılı ailelerle sohbet etti.

Ziyaretin sonunda gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Kulular, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kulular, Kayseri'nin Türkiye'nin en huzurlu en güvenli şehirlerinden olduğunu dile getirdi.

Kentteki FETÖ operasyonlarına da değinen Kulular, "FETÖ ile mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Etmekte zorundadır. Çünkü bir örgüt bitirildiğinde biter. Bitmeden bitti demek doğru değildir. Örgüt faaldir, canlıdır, her türlü eyleme hazırdır. O yüzden biz de mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılık çerçevesinde ülke genelinde ve Kayseri'de FETÖ'ye müzahir şahıslar üzerinde operasyonlar yapılmaktadır, yapılacaktır da." diye konuştu.

Kaynak: AA