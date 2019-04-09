Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, 174 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan emniyet teşkilatının, sosyal hukuk devleti çerçevesinde, yasaların uygulanması, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında büyük özveri ile çalıştığını belirtti.

Teşkilatın, bu önemli sorumluluğu engin birikimini ve tecrübesini çağın yenilikleri ve demokratik değerlerle harmanlayarak başarıyla sürdürdüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımız, gece gündüz demeden, fedakarca yürüttüğü çalışmalarıyla halkımızın takdirini kazanmaktadır. Asayişin, huzur ve güvenin hukuk kuralları içerisinde gerçekleşmesinin teminatı olan polislerimiz, her şart altında canlarını ortaya koyarak, görevlerini ifa etmektedirler. Sivas'ımızın huzur ve güven kenti olmasında etkin rol üstlenen Sivas Emniyet Müdürlüğümüz de mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttükleri gayretli çalışmalarıyla halkımızın gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz için canlarını seve seve feda eden şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anar, tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftasını kutlarım."

Kaynak: AA