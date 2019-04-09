Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okutuldu.

Ulu Camideki programa, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan İlçe Kaymakamı Tortop yaptığı açıklamada, "Şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program, daha sonra ilçe müftülüğü görevlileri tarafından şehit ve gaziler için yapılan dua ile son buldu.

Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA