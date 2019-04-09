Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doruk, mesajında, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nın kutlandığını belirtti.

Sahip olduğu 174 yıllık tecrübesine, eğitimli personeli ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojik altyapıyı da ekleyen Emniyet Teşkilatının, yaptığı başarılı çalışmalarla sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirdiğini, dün olduğu gibi bugün de halk nezdinde saygın bir yerde durduğunu vurgulayan Doruk, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir. İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olmanın bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan tüm emniyet camiasının 10 Nisan Polis Bayramı'nı kutluyor, bu vesileyle Artvin'imizin bir huzur şehri olması amacıyla büyük bir sorumluluk ve fedakarlık içinde görevlerini ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına, aileleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve huzurlu ömürler diliyorum."

Kaynak: AA