Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köksal, Türk Polis Teşkilatının aradan geçen 174 yıl içerisinde her geçen gün kendisini her alanda yenileyerek başarılara imza attığını belirtti.

Polisin hayatını ortaya koyarak vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin huzuru için verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu aktaran Köksal, "Ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan huzur ve sükunun demokratik kurallar içerisinde sağlanması, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmek, polisimizin en önemli görevidir." ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu'nun mesajı

Hastaoğlu ise Türk Polis Teşkilatının bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174 yıldır milletin huzuru, kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet verdiğini vurgulayan Hastaoğlu, "Hiç şüphesiz ki emniyet mensuplarımızın görevleri oldukça meşakkatli, bir o kadar da sorumluluğu yüksek ve dikkat isteyen bir meslektir. Polislik mesleği her türlü teknolojik donanıma sahip olsanız bile büyük fedakarlık ve özveri isteyen bir meslektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA