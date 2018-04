Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü Kuruluş Yıldönümü Bağcılar'da Kutlandı

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 173'üncü Kuruluş Yıldönümü, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği bir programla kutlandı. Gecenin özel konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı da gecede türküler söyledi.

Yurt genelinde kutlanan Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen programla kutlandı. Davetlilerin karanfille karşılandığı program şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

"15 TEMMUZ'DA POLİSİMİZİN MUHTEŞEM DİK DURUŞUNA ŞAHİTLİK ETTİK"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "173 yıl önce kurulan bir teşkilat Allah'a hamd olsun ki her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde değişim ve dönüşümünü tüm hızıyla devam ettiren ülkemizde polis teşkilatımız, her geçen gün önemli ve kritik görevler üstleniyor. Emniyet teşkilatımızı hep yanımızda gördük. Kah bir hırsızlık veya kaza anında hep insanlara şefkat ve merhametle yardım eden teşkilat mensubu kardeşlerimizi gördük. Rabbim güzel hizmetlerinizden dolayı hepinizden razı olsun. Her alanda başarısını gördüğümüz emniyet teşkilatımızın son yaşadığımız süreçte 15 Temmuz'da muhteşem ve harika bir şekilde dik duruşuna şahitlik ettik" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ ARAÇLARIMIZIN TAMAMINA YAKININI YENİLEDİ"

İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner ise şunları söyledi: "Öncelikle Gezi kalkışmasında ardından 17/25 karanlık darbe girişimi ve en son olarak da kendi halkına polisine askerine kurşun sıkacak kadar adileşen 15 Temmuz kalkışmasıyla yüzleştik. Gazi ve şehitler verdik. Almış olduğumuz yaraları süratle iyileştirdik ve her defasında ayağa kalkmasını bildik. ve yolumuza devam ettik. Bağcılar'da kadromuzun tamamına yakını yenilendi. Sokaklarda koştururken en önemli unsurumuz araçlarımızdı. Belediye başkanımız araçlarımızın tamamına yakınını yeniledi. Bu da personelin moral ve motivasyonunu ikiye katladı. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum"

Protokol konuşmalarının ardından Emniyet Müdürü Taner, Kaymakam Eldivan, Başkan Çağırıcı ve Bağcılar Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Hasan Taşar'a teşekkür plaketi verdi.

"BU VATAN İÇİN, BAYRAK İÇİN ÖLMELİYİZ"

Gecenin özel konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, söylediği türkülerle polisleri kimi zaman coşturdu kimi zaman duygulandırdı. Kabaklı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere moral amacıyla sanatçı arkadaşlarıyla yaptıkları ziyarete ilişkin de,"Bu vatan için ölmeliyiz, bayrak için ölmeliyiz. Gerekirse Afrin'e de gideriz, Mehmetçiğimizi de kucaklarız. Bizim meşrebimizde bu var. Onun için ne gocunuruz ne güceniriz. Ne söylerse söylesinler biz bu yolun yolcusuyuz" dedi.

