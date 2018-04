Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, Antalya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Taşır, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 173 yıl dönümünü gurur ve onurla kutladıklarını söyledi.

Taşır, "173 yıllık tarihinin her sayfasını şan şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen ve bugünde aynı yüksek vatanseverlik ruhu heyecanıyla ülkemizin dört bir yanında hatta sınır ötesinde yeni destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek azim ve kararlılığı içinde yoluna devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı'nın bir mensubu olmaktan daima onur duyuyor ve tüm mesai arkadaşlarımın aynı gurur ve heyecanı taşıdığına inanıyorum. Türk milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu güveni zedelememek ve onlara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek öncelikli düşüncelerimizdendir."dedi.

"Halkımız hizmetin en iyisine layık"

Sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaketin halka bütünleşmenin temel anahtarı olduğunun altını çizen Taşır,"Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıl dönümünü kutladığımız bu günde hizmetin en iyisine layık olan milletimize canla başla gece gündüz demeden çalışarak, hizmet etme gayreti içinde olan teşkilatımıza verdiği destek ve yardımlardan dolayı Antalya halkına teşekkür ediyor, başta Cumhuriyetimizi kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarih boyunca vatan bayrak ve tüm kutsallarımız uğruna canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor gaziler ve emeklilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hafta kapsamında kadın polisler, vatandaşlara karanfil dağıttı. - ANTALYA