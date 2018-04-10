Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürücülere şeker ikram etti, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, Muş- Bingöl karayolundaki uygulama noktasında durdurdukları sürücülere şeker ikram etti.

Sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendiren ekipler, emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Düzalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş genelinde 11 noktada trafik uygulaması yaptıklarını söyledi.

Kente günde yaklaşık 10 bin aracın giriş çıkış yaptığını belirten Düzalan, "İlimizin güvenliği için denetimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bugün de Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla farklı bir çalışma yapmak istedik. Sürücülere şeker ikram ettik." dedi.