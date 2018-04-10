Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Gecesini gündüzüne katarak, huzur ve düzenin sağlanması için çalışan, birlikte görev yapmaktan onur ve gurur duyduğumuz Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yılını ve Polis Günü'nü Sahil Güvenlik Komutanlığı ailesi olarak kutlarız." ifadesine yer verildi.

Kutlama mesajında şunlar kaydedildi:

"Verilen her türlü görevi layıkıyla ifa ederken, şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize de Allah'tan acil şifalar dileriz. Birlikte çok güçlüyüz."