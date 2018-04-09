Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yılı dolayısıyla Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Aydın,"Bu hafta Polis Haftası, emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü. Polis teşkilatı özel bir teşkilat; bizim evimizde, iş yerimizde sokaklarımızda huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan bir teşkilat. Ülkemizde terör olaylarında mücadele noktasında da çok büyük kahramanlık destanı yazdılar. Yurt içinde veya dışında ne zaman kendilerine görev düşse polislerimiz üzerine düşeni yapıyor. Lisede oldukça başarılı sınavlarda iyi dereceler alan birçok gencimiz de isteseler iyi bölümlere gidebilecekken Polis ya da asker olmak istiyor. Bu polis teşkilatının başarısından kaynaklanıyor. Böyle evlatları yetiştiren anne babaları da kutluyorum. Bu süreçte şehitlerde verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Polis teşkilatımızın ülkemizde önemli konuları ifa eden olmazsa olmaz bir teşkilatımız. Yoğunluğu, hassasiyeti ve olmazsa olmazlığı göz önünde bulundurarak çalışmaktayız. İnsanüstü bir emekle çalışıyoruz. Klasik bir memuriyet değil; bu ülkenin bayrağını, vatanı koruduğumuz bir ülkü işi. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu cesaret, direnç, güç ile bu işi yapıyoruz. Bunun vatandaş nezdinde geri dönüşünün mutluluğu içindeyiz. Huzur sebebimiz sizin huzurunuz. Kentte olumsuz bir şey yaşanması bizleri üzüyor. Sivas asayiş bakımından çok iyi bunda Sivaslı vatandaşlarımızın vatan, millet bilincine sahip olmaları aynı zamanda polise olan saygıları ile birbirlerine olan saygıları çok önemli diye düşünüyor, tüm Sivaslılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Aydoğan ve Belediye Başkanı Aydın, çevik kuvvet polislerini ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. - SİVAS