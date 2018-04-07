Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Tarihi Büyük Cami'de akşam namazının ardından mevlit programı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

Programda İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, tüm şehitler için dua etti.

Mevlit programına Kaymakam Akif Pektaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.