Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Aşağı Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutularak, ilahiler seslendirildi.

Mevlit programına, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, kurum amirleri, şehit aileleri, emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programının ardından emniyet çalışanları, vatandaşlara gül suyu, lokum ve çikolata ikramında bulundu.