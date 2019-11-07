Türk Polis Teşkilatı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

07.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:57

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, teşkilat mensupları ile birlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş öncülüğünde Türk Polis Teşkilatı, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Ziyarette genel müdür yardımcıları ve daire başkanları da yer aldı. Aktaş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı ve çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinizin 81'inci yıl dönümünde Emniyet Teşkilatı olarak manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Zorlu şartlar altında Türk Milleti ile birlikte İstiklal ve İstikbal mücadelesi vererek, ortaya koyduğunuz ve 'en büyük eserimdir' dediğiniz Cumhuriyetin medeniyet yürüyüşünü azim ve kararlılıkla devam ettirmekteyiz. Türk Polis Teşkilatı, demokratik kurallar çerçevesinde, kanunlardan aldığı güç ve aziz milletimizin desteğiyle, ülkemizde huzur ve güven ortamını bozabilecek her türlü şer unsurla mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir. Milletin iradesiyle seçilmiş meşru otoritenin dışında hiçbir odak veya oluşumdan talimat almadan, yalnızca milletine ülkemizin İstiklal ve İstikbaline göz dikenlere karşı mücadelesini daima sürdürecektir. Aydınlattığınız bu yolda azimle yürüyecek ve sizi daima saygı ve özlemle anacağız. Ruhunuz şad olsun."

?

Kaynak: DHA