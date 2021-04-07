Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında
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Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

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Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'un Alaçam ilçesinde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'un Alaçam ilçesinde tören düzenlendi.

Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar ve beraberindeki polis memurları, Kaymakam Fikret Zaman'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundular.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, "Kurulduğu günden bugüne kadar birçok hayati görev üstlenmiş teşkilatlarının kendini yenileyip geliştirerek Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı olarak en iyi ve en verimli şekilde görevini yerine getirmeye devam ederek, vatandaşlarımızın gösterdiği yakın ilgi, sevgi, güven ve desteğin zor görevlerin ifasında bizlere güç vermektedir" dedi.

Akar, "Unutmamalıyız ki toplum ile bütünleşmeyen bir kurumun asla başarıya ulaşma şansı yoktur. Emniyet teşkilatımızın, her kademesinde görev yapan personeliyle ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle çalışmaktadır" diye konuştu. - SAMSUN

Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında
Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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