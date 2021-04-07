Türk Polis Teşkilatı 176. yaşında
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Türk Polis Teşkilatı 176. yaşında

Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatı 176. yaşında

Kavak ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü, kutlandı.

Kavak ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü, kutlandı.

Atatürk Park ve Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiseri Seyfettin Güveli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, polis memurları, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Buradaki programın ardından Yöntem, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Saygılı'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Türk Polis Teşkilatının mesai mefhumu tanımadan vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalıştığını belirtti.

Gücünü Kanunlardan, desteğini halkından alan ve her alanda günün gerektirdiği yeniliklere adapte olarak kendini geliştiren, son teknolojiyi kullanan Polis Teşkilatının suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla başka devletlere de örnek olduğunu aktaran Saygıl, "Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızın haftasını şükranla ve içtenlikle kutluyorum. Görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anarken Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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