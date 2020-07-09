Türk pizzası ile pandemiye rağmen Temmuz ayı'nda 5 yeni şube
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Türk pizzası ile pandemiye rağmen Temmuz ayı'nda 5 yeni şube

Koronavirüs salgını ile birlikte başlayan ekonomik krize rağmen, gıda sektöründe hedeflerini tutturan Crakers Pizza karantina sürecinin sona ermesinin ardından Temmuz ayın'da 5 yeni şube birden açıyor.

Türk pizzası ile pandemiye rağmen Temmuz ayı'nda 5 yeni şube
09.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:43

Covid-19 pandemisinin ardından tüm sektörlerde meydana gelen dalgalanmaya rağmen, büyüme hedeflerini tutturan Crakers Pizza açtığı yeni şubelerle krize meydan okuyor. Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci pandemi sürecinde sektörün çok önemli bir sınav verdiğini belirterek "Çok sayıda kapanma, devletten maaş desteği gibi uygulamalara rağmen genç ve dinamik ekibimiz 2020 yılı gelişim ve büyüme takvimini adım adım uyguluyor. Büyüme stratejimizde şimdilik bir revizyona gitmedik. 5 yeni şube açarak tüm sektöre moral olduk. Bu süre içerisinde aramıza 100 genç arkadaşımız daha katılarak istihdama kriz döneminde katkıda bulunduk. Bu bize de moral oldu dedi. Bursa Korupark, İstanbul Küçük yalı, Çamsan Parkı,Meydan İstanbul ve Citys Nişandaşı şubelerini açan Crakers Pizza geçtiğimiz yıl yarım milyondan fazla pizza satışı gerçekleştirmişti. Crakers Pizza Covid-19 Pandemi sırasında ilk uluslararası hijyen belgesini alan kurum olarak kayıtlara geçmişti.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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