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Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Petrol kuyusu açmak isteyen ancak muvafakatname alamayan ruhsat sahipleri, taleplerinin teknik olarak uygun görülmesi halinde kuyu açma izni alabilecek.

Petrol kuyusu açmak isteyen ancak muvafakatname alamayan ruhsat sahipleri, taleplerinin teknik olarak uygun görülmesi halinde kuyu açma izni alabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kuyu açmak isteyen ancak muvafakatname alamayan ruhsat sahipleri komşu ruhsat sahibinin sahasındaki 500 metre dahilinde bir yıl içerisinde alınmış kuyu açma programı olup olmadığını Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü???????ne bildirecek. Söz konusu bilgilendirmenin uygun görülen sürede yapılması ve kuyu açma talebinin teknik olarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde ruhsat sahiplerine kuyu açma izni verilecek.

Söz konusu izin, bir yıl içinde kuyu açılmadığının tespiti halinde iptal edilecek.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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Petrol kuyusu açmak isteyen ancak muvafakatname alamayan ruhsat sahipleri, taleplerinin teknik olarak uygun görülmesi halinde kuyu açma izni alabilecek.

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