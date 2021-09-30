Türk PDR Derneği Karabük İl Temsilciliği Tarafından Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kapsamında, Türk PDR Derneği Karabük İl Temsilciliği tarafından, Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezindeki kursiyerlere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
KARABÜK (Habermetre) - 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kapsamında, Türk PDR Derneği Karabük İl Temsilciliği tarafından, Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezindeki kursiyerlere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
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