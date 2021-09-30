Türk PDR Derneği Amasya Temsilciliği'nden Ziyaret

AMASYA (Habermetre) - 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışma Günü olması nedeniyle Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'ya ziyaret gerçekleştiren Türk PDR Derneği Amasya Temsilcileri Mehmet- Ayşegül Erçevik ve Fatma Ağkoç Sekmen'e teşekkür ederiz.

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