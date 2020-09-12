Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi
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Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi

- Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Gümrük Kapısı'nı 1 ay süreyle PCR testi olmaksızın açmasının ardından, Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor.

12.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:32

- Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi

EDİRNE - Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Gümrük Kapısı'nı 1 ay süreyle PCR testi olmaksızın açmasının ardından, Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Türk Lirası karşısında değer kazanan Bulgar Levhası ve kur farkı nedeniyle Bulgarlar, kahvaltılıklarına birçok ürünü Edirne'den alıyor.

Edirne'de, her hafta Cumartesi günü kurulan semt pazarında, Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Neredeyse, semt sakinlerinden daha çok Bulgar turistleri ağırlayan Pazar sakinleri, durumdan gayet memnun olduklarını söyledi.

Bulgar Leva avantajını kullanıyor

Kahvaltılık ürünler başta olmak üzere, birçok ürün kalemini Edirne'den alan Bulgarlar, Türk Lirası'nın karşısında oldukça değer kazanan Leva para birimleri nedeniyle sınır şehri olan Edirne'yi tercih ediyorlar.

Pandemi sürecinde, yaklaşık 6 boyunca kapalı olan sınır kapılarında, ilk olarak PCR testi uygulaması ve oturum izni isteyen Bulgar yetkililer, 1 Eylül itibariyle 1 ay boyunca PCR testi uygulamasını kaldırması nedeniyle, Edirne'de ciddi bir Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor.

Bulgar turistlerin gelmesiyle beraber pazar esnafının da satışları arttı. Alışverişe pazara gelen Bulgar turistler çoğunlukla yufka, baklava, bakliyat, peynir, zeytin ve kıyafet tezgahlarına ilgi gösteriyor.

Türk pazarına Bulgarlardan yoğun ilgi

Kaynak: İHA

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