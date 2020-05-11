Türk pasaportuyla özgürlüğüne kavuşan Yahudiler
11.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:47
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yılında, Türk diplomatların barış adına verdiği bu mücadeleyi anlatan "Türk Pasaportu" adlı belgeselinin yapımcısı Bahadır Arlıel ile soykırım tarihinin sonu ölümle bitmeyen öykülerini konuştuk.
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yılında, Türk diplomatların barış adına verdiği bu mücadeleyi anlatan "Türk Pasaportu" adlı belgeselinin yapımcısı Bahadır Arlıel ile soykırım tarihinin sonu ölümle bitmeyen öykülerini konuştuk.
Kaynak: DailyMotion.com