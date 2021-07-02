Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
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Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen ve o anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan İsrail vatandaşı turist gözaltına alındı.

İstanbul'da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen ve o anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan İsrail vatandaşı turist gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi.

Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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