Türk özel sektörünün çatı kuruluşu TOBB 70 yaşında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin 70 yıllık süreç içerisinde yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştüğünü belirterek, "70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 70 yılda büyük aşamalar kaydeden TOBB'un, örnek gösterilen bir noktaya ulaştığına işaret etti.

15 Mart 1950'de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952'de ilk genel kurulunu yapan TOBB'un, 7 Şubat 1952'de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen hayata geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "TOBB, 70 yılda yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştü. 365 oda ve borsası, 65 sektör meclisi ile ülkemiz iş dünyasının tamamını hem coğrafi hem de sektörel anlamda bir araya topladı. Atlantik ile Pasifik arasındaki tüm özel sektör kurumlarının yönetimine seçildi ve Türk özel sektörünün hak ve hukukunu uluslararası düzeyde savunan bir konuma gelindi." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada örnek gösterilen bir seviyeye ulaşıldı"

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Türkiye'nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek için öncülük yaptıklarına dikkati çekerek, "TOGG yatırımcılarını bir araya getiren, yurt içinde mesleki eğitimden kara gümrük kapılarının modernizasyonuna, Kredi Garanti Fonu'ndan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri'ne, lisanslı depolardan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kurulmasına, yurt dışında Türkiye Ticaret Merkezi açılmasına kadar çok geniş bir yelpazede özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, oda-borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaşıldı." ifadesini kullandı.

TOBB'un sonuç odaklı çalışmalarıyla sadece sorunları tespit edip dile getirmekle yetinmediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Birliğin, bunlara kalıcı çözümler önerdiğini ve hayata geçmesini sağladığını da aktardı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un tarihi boyunca camiaya önemli katkılarda bulunanlara da teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygıyla ve minnetle anıyorum. Geçmişten bugüne, ilk başkanımız rahmetli Üzeyir Avunduk başta olmak üzere, emek vererek TOBB'un bugünkü konumuna gelmesinde katkısı olan herkesi yürekten kutluyor, ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle yad ediyorum. 70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz."