Türk ozanları, Azez ilçesinde Suriyelilerle buluştu

Türk halk ozanları, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) kültürel çalışmaları kapsamında Suriyelilerle bir araya geldi.

Suriye'nin kuzeyinde çeşitli kültürel faaliyetleri yürüten YEE, bölge halkına yönelik çalışmalarına yenisini ekledi.

Azez'de gün içinde üstün zekalı öğrenciler için Türkçe kursunun açılışını yapan YEE, bölge halkı için de mini konser düzenledi.

İlçedeki Yunus Emre Enstitüsü konferans salonunda yapılan "aşıklar atışması"nda halk ozanları becerilerini konuşturdu.

Bölge halkına moral ve destek amacıyla düzenlenen programa Kilis Valisi Yardımcısı Ömer Yılmaz, STK temsilcileri, Azez yerel meclisi temsilcileri ve bölge halkından çok sayıda kişi katıldı.

Bölge halkı da alkışlarıyla Türkiye'den gelen ozanların atışmalarına ve türkülerine eşlik etti.

AA / Ömer Koparan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet