Türk Oyun Stüdyosu ile Röportaj: Cultic Games ve Stygian

Türk oyun stüdyosu Cultic Games ile röportajımızda oyunları Stygian'ı konuştuk. Ayrıca geliştirici ekipten farklı rollerin ne yaptığını, oyun geliştirmenin ve ekibin bir arada çalışmasının nasıl bir süreç olduğunu konuştuk: https: //www.technopat.net/2018/03/31/...

Türk oyun stüdyosu Cultic Games ile röportajımızda oyunları Stygian'ı konuştuk. Ayrıca geliştirici ekipten farklı rollerin ne yaptığını, oyun geliştirmenin ve ekibin bir arada çalışmasının nasıl bir süreç olduğunu konuştuk: https://www.technopat.net/2018/03/31/...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et