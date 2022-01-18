Türk Oyun Sektörü Yatırım Rekoru Kırdı!
2021 yılı oyun sektörümüz açısından hareketli geçti. Türk oyun sektörü yatırım rekoru kırarak pek çok diğer sektörü solladı.
2021 yılı oyun sektörümüz açısından hareketli geçti. Türk oyun sektörü yatırım rekoru kırarak pek çok diğer sektörü solladı.
Game Factory ve Startup Centrum tarafından yayınlanan rapor Türk oyun sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yayınlanan raporda açıklanan yıllık yatırım rakamları oyun sektörünün en çok yatırım alan saha olduğunu gösterdi. 2020 yılına kıyasla 2021 yılı oldukça hareketli geçti. 2020 yılında yalnızca 10 oyun girişiminin yatırım aldığı görülürken 2021 yılında bu rakamın tam 54'e yükselmesi de hareketliliğin ciddi kanıtlarından. Yatırım alan girişimcilerin yaş ortalamasının 22,8 olması da raporun en dikkat çekici taraflarından. Genç nüfusun fazla ve hareketli olduğu ülkemizde gençlerin oyun geliştirmeye olan ilgi ve yetenekleri de karşılığını buluyor.
Türk Oyun Sektörü Yatırım Konusunda Kendini 20'ye Katladı!
Yayınlanan rapora göre 2020 yılında bu alanda yapılan yatırımlar 13,1 milyon dolarken 2021 yılına gelindiğinde bu rakamın tam 20 kat artarak 266 milyon dolara yükseldiği görülüyor. Girişim ekosistemimiz de bu yatırım rüzgarından nasibini alarak 1,1 milyon dolarlık toplam yatırım alarak yılı kapattı.
Konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Game Factory CEO'su Efe Küçük özellikle mobil oyun sektörünün hızlı gelişimi ve blockchain alanında ülkemizin bir çekim merkezi haline gelmeye başladığına dikkat çekti. 2022 beklentilerini de paylaşan Küçük Türk oyun sektörü içerisinden bu yıl en az 2 unicorn daha çıkacağı öngörüsünde bulundu. Küçük aynı zamanda oyun sektörümüze yapılan yatırımın da 400 milyon dolar üzerine çıkacağını tahmin ettiğini sözlerine eklemiş vaziyette.
Oyun Geliştirme Merkezi OGEM, İBB ve Game Factory İş Birliğiyle Açıldı