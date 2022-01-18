Türk Oyun Sektörü Yatırım Rekoru Kırdı!

2021 yılı oyun sektörümüz açısından hareketli geçti. Türk oyun sektörü yatırım rekoru kırarak pek çok diğer sektörü solladı.

Game Factory ve Startup Centrum tarafından yayınlanan rapor Türk oyun sektörünün gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yayınlanan raporda açıklanan yıllık yatırım rakamları oyun sektörünün en çok yatırım alan saha olduğunu gösterdi. 2020 yılına kıyasla 2021 yılı oldukça hareketli geçti. 2020 yılında yalnızca 10 oyun girişiminin yatırım aldığı görülürken 2021 yılında bu rakamın tam 54'e yükselmesi de hareketliliğin ciddi kanıtlarından. Yatırım alan girişimcilerin yaş ortalamasının 22,8 olması da raporun en dikkat çekici taraflarından. Genç nüfusun fazla ve hareketli olduğu ülkemizde gençlerin oyun geliştirmeye olan ilgi ve yetenekleri de karşılığını buluyor.